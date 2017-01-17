الثلاثاء.. توقعات بانخفاض درجات الحرارة في الرياض لـ5 مئوية

تواصل- الرياض:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن تسجل درجة الحرارة الدنيا في مدينة الرياض 5 درجات مئوية، فيما تسجل العليا 17 درجة، وذلك يوم الثلاثاء المقبل، إن شاء الله.

ومن المتوقع، أن تستمر السماء غائمة جزئياً إلى غائمة على المنطقة الشرقية والأجزاء الشرقية من وسط المملكة مع فرصة لهطول أمطار متفرقة.

كما يوجد فرصة لتكون السحب الرعدية على مرتفعات جازان، عسير والباحة تشمل الأجزاء الساحلية منها، في حين تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الحدود الشمالية، وحائل، والقصيم، والرياض، والشرقية يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة.