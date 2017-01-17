«مابس بيتا» خدمة جديدة من «جوجل» لأماكن انتظار السيارات

تواصل – وكالات:

تعتزم شركة خدمات الإنترنت الأمريكية ‘‘جوجل‘‘ إضافة خاصية جديدة إلى النسخة التجريبية من أحدث إصدارات خدمة الخرائط ‘‘جوجل مابس بيتا‘‘ لتوفير معلومات عن أماكن انتظار السيارات الموجودة في الوجهة الذي يريدها المستخدم.

وبحسب موقع ‘‘بي سي ماجازين‘‘ المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، فإن خدمة ‘‘جوجل مابس‘‘ ستعطي المستخدم المعلومات الفورية عن موقف أماكن انتظار السيارات القريبة منه، ومع النسخة التجريبية من الإصدار ‘‘مابس في 9.44‘‘ سيظهر رمز مكان الانتظار ‘‘حرف بي صغير باللغة الإنجليزية‘‘ أمام المكان، مع تقدير للوقت اللازم للرحلة حتى الوصول إلى المكان المستهدف.

وبجانب الرمز بي، ستعرض جوجل 3 خيارات لوصف إمكانية العثور على مكان خال في ساحات الانتظار المحيطة في جميع الحالات، ‘‘سهلة‘‘ أو ‘‘متوسطة‘‘ أو ‘‘محدودة‘‘.

وفي حالة صعوبة العثور على مكان خال سيتحول لون رمز مكان الانتظار أي حرف ‘‘بي‘‘ إلى اللون الأحمر، مما يعنى أن الأماكن محدودة، أما إذا كان الوضع غير ذلك، فإن الرمز سيكون أزرق اللون، كما يمكن توسيع الاتجاهات من أجل الحصول على مزيد من المعلومات بشأن أماكن الانتظار.

وبحسب تقرير ‘‘أندرويد بوليس‘‘ فإنه وفقاً لاختبارات النسخة التجريبية من هذا الإصدار، فإن المعلومات الخاصة بأماكن الانتظار تستهدف الأماكن العامة مثل مراكز التسوق والمطارات وغيرها من المقاصد المهمة.