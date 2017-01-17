لهذه الأسباب.. «آيفون 8» قد يكون الأكثر مبيعاً في تاريخ «آبل»

تواصل ـ وكالات:

توقع المحللون أن يكون هاتف آبل القادم الأكثر مبيعاً للشركة على الإطلاق، وهذا بسبب المزايا الحديثة التي خصصتها شركة آبل للهاتف الذي سيأتي في الذكرى العاشرة لإطلاق أول هاتف آيفون في العالم.

ومن المقرر أن تطلق آبل هاتفها الجديد الذي سيحمل اسم آيفون 88 خلال سبتمبر القادم، وهناك بعض التسريبات التي أشارت إلى أنه سيأتي مع ثلاث نسخ مختلفة، كل منها يحمل مواصفات خاصة لفئة معينة من المستخدمين.

ومن المتوقع أن يأتي هاتف آيفون الجديد بمجموعة من الميزات الخاصة، مثل التعرف على المستخدم من ملامح الوجه، وشاشة من الحافة للحافة ومقاومة المياه والأتربة بشكل أفضل من النسخ السابقة، وهذه المزايا الحديثة دفعت المحللين لرصد بعض التوقعات لمبيعات الهاتف القادم من أبل.

وتأتى هذه التوقعات الإيجابية في الوقت الذي تعانى فيه شركة آبل من مشكلات عديدة بسبب تراجع مبيعات هواتف الآيفون عالميا، خاصة في الصين التي تعد ثاني أكبر سوق لأبل بعد الولايات المتحدة الأمريكية، كما أن الشركة تخوض بعض المعارك الحالية من أجل تصنيع هواتف الآيفون الخاصة بها في الهند للسيطرة على السوق الصاعدة هناك.