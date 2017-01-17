الإطاحة بعشريني اختطف طفلة آسيوية واعتدى عليها بالقصيم

تواصل – خالد العبدالله:

تمكنت شرطة منطقة القصيم، من الإطاحة بشاب عشريني، اختطف طفلة كانت برفقة والدها واعتدى عليها، مما تسبب في إصابتها، ونقلها للمستشفى لتلقي العلاج.

وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني، أن الجهات الأمنية تلقت بلاغاً يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٨/٤/٢٠هـ، بتعرض طفلةٍ من جنسيةٍ آسيوية تبلغ من العمر ثلاثة أعوام للاغتصاب من قبل شخصٍ مجهولٍ قام باستدراجها أثناء تواجدها برفقة والدها والاعتداء عليها ثم لاذ بالفرار، وتم العثور عليها مصابة في مناطق عدة في جسدها، نقلت على إثرها للمستشفى لتلقي العناية الصحية اللازمة وإخضاعها للفحوصات الطبية.

وأضاف السحيباني، أن إدارة التحريات والبحث الجنائي، شرعت في جمع المعلومات اللازمة وتكثيف عمليات البحث والتحري حتى تمكنت -بفضل الله- من تحديد هوية المتهم، والقبض عليه واتضح بأنه شابٌ في العقد الثاني من العمر، وقد أقر عند سماع أقواله بارتكابه لما بدر منه بالاعتداء على المجني عليها عنوةً وإلحاق الضرر بها.

وتابع متحدث شرطة القصيم، أن المختصين بمركز شرطة جنوب بريدة وخبراء الأدلة الجنائية استكملوا إجراءات الضبط الجنائي للحادثة، فيما تم إيداع المتهم التوقيف بدار الملاحظة الاجتماعية، وإشعار هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال إجراءات التحقيق اللازمة بحسب الاختصاص.

وأكد، بأن شرطة منطقة القصيم، تعلن عن ذلك لتؤكد حرص هذه البلاد، على استتباب الأمن وتحقيق العدل، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك الجرائم، بأن أجهزة الأمن ستكون له بالمرصاد، وسينال جزاءه الرادع ويكون العقاب الشرعي مصيره.