«جمرك الرياض» يطيح بمهرب أخفى 800 جرام «هيروين» داخل أحشائه

تواصل – واس:

تمكّن جمرك مطار الملك خالد الدولي بالرياض، من إحباط محاولة لتهريب كمية من مادة الهيروين، المخدرة بلغت (865,3) جرامات، كانت مُخبأة داخل أحشاء أحد المسافرين.

وأوضح مدير عام جمرك مطار الملك خالد الدولي سلطان الفهيد، أن المراقب الجمركي اشتبه بأحد ركاب رحلة قادمة إلى المملكة، وعند إخضاعه للتفتيش الذاتي وعرضه على جهاز فحص الأحشاء، عُثر بداخل أحشاء الراكب على (110) كبسولة تحتوي جميعها على مادة الهيروين، المخدرة، وجرى بعد ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.

وأشار الفهيد، إلى أن محاولة التهريب عبر الأحشاء، تُعد من الطرق المعروفة التي يلجأ إليها المهربون، لمحاولة تمرير هذا النوع من الممنوعات، مؤكدًا أن الجمارك السعودية هيأت منذ فترة طويلة جميع السبل التقنية، بالإضافة إلى تنمية قدرات كوادرها البشرية، وذلك لكشف وضبط أي محاولة تهريب بهذه الطريقة أو غيرها من الطرق .