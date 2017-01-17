 «جمرك الرياض» يطيح بمهرب أخفى 800 جرام «هيروين» داخل أحشائه | صحيفة تواصل الالكترونية

«جمرك الرياض» يطيح بمهرب أخفى 800 جرام «هيروين» داخل أحشائه

0
«جمرك الرياض» يطيح بمهرب أخفى 800 جرام «هيروين» داخل أحشائه

 

تواصل – واس:

تمكّن جمرك مطار الملك خالد الدولي بالرياض، من إحباط محاولة لتهريب كمية من مادة الهيروين، المخدرة بلغت (865,3) جرامات، كانت مُخبأة داخل أحشاء أحد المسافرين.

وأوضح مدير عام جمرك مطار الملك خالد الدولي سلطان الفهيد، أن المراقب الجمركي اشتبه بأحد ركاب رحلة قادمة إلى المملكة، وعند إخضاعه للتفتيش الذاتي وعرضه على جهاز فحص الأحشاء، عُثر بداخل أحشاء الراكب على (110) كبسولة تحتوي جميعها على مادة الهيروين، المخدرة، وجرى بعد ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.

وأشار الفهيد، إلى أن محاولة التهريب عبر الأحشاء، تُعد من الطرق المعروفة التي يلجأ إليها المهربون، لمحاولة تمرير هذا النوع من الممنوعات، مؤكدًا أن الجمارك السعودية هيأت منذ فترة طويلة جميع السبل التقنية، بالإضافة إلى تنمية قدرات كوادرها البشرية، وذلك لكشف وضبط أي محاولة تهريب بهذه الطريقة أو غيرها من الطرق .

شاهد ايضا

بمعاملات اليوم الواحد.. «العدل» تصدر 156 ألف صك خلال 8 أشهر

بمعاملات اليوم الواحد.. «العدل» تصدر 156 ألف صك خلال 8 أشهر

«الخدمة المدنية» تطالب بإعادة هيكلة وتوزيع الوظائف الحكومية جغرافياً

«الخدمة المدنية» تطالب بإعادة هيكلة وتوزيع الوظائف الحكومية جغرافياً

جدة.. إرهابيان يفجران نفسيهما بعد محاصرة الأمن لهما بحي الحرازات

جدة.. إرهابيان يفجران نفسيهما بعد محاصرة الأمن لهما بحي الحرازات

«خيركم» وجامعة جدة يوقعان مذكرة تعاون لرعاية واستقطاب حفظة القرآن

«خيركم» وجامعة جدة يوقعان مذكرة تعاون لرعاية واستقطاب حفظة القرآن

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>