مصاب من أفراد الجيش اليمني يستعيد بصره بمستشفى عسير المركزي

تواصل – عسير:

استعاد أحد أفراد جيش الشرعية اليمني، بصره مرة أخرى، بعد إجرائه عملية جراحية داخل مستشفى عسير المركزي، وأصبح بفضل من الله يبصر النور مرة أخرى.

وفي التفاصيل، فإن مستشفى عسير المركزي استقبل أحد أفراد قوات الشرعية وهو يعاني من إصابة شديدة في الوجه والعينين نتيجة تعرضه لقذيفة هاون مع فقدان للبصر، وقد تم استقباله في طوارئ المستشفي وتقييم الحالة من قبل استشاري العيون الدكتور مسعود القحطاني، حيث تبين أنه لا يبصر النور مع وجود قطوع عميقة في قرنية العينين وشظايا في مقلة العين وعتامة في العدسة وانفصال كلي في شبكية العين اليسرى مع وجود شظايا حديدية في جفون العين والوجه.

وتم – بحمد الله- إسعافه إلى غرفة العمليات وإزالة 12 شظية من العين اليسرى و8 شظايا من اليمنى مع ترقيع القرنية وتنظيف عدسة العين وكذلك إزالة الشظايا من جفن العين والوجه وفي اليوم الثاني للعملية تم الكشف على نظره والتأكد من سلامة العين من الالتهابات وأصبح بفضل من الله يبصر النور مرة أخرى.

وبعد التئام الجرح أجريت له عملية إزالة للسائل الزجاجي ومعالجه الانفصال في شبكية العين ووضع زيت سليكون لتثبيت الشبكية، وغادر المستشفى بعد أسبوع من العملية وهو يرى بوضوح.