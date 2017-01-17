 وزير المالية: إعادة توجيه الدعم الحكومي وتمكين القطاع الخاص | صحيفة تواصل الالكترونية

وزير المالية: إعادة توجيه الدعم الحكومي وتمكين القطاع الخاص

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وزير المالية: إعادة توجيه الدعم الحكومي وتمكين القطاع الخاص

تواصل – سعود الخالد:
أعلن وزير المالية محمد الجدعان، إعادة توجيه الدعم الحكومي، وتمكين القطاع الخاص ليُصبح شريكاً رئيسياً في التنمية وتحقيق المستهدفات، بهدف إيصال الدعم للمستحقين.

وأكّد الجدعان، في جلسة نقاشية عن رؤية 2030 ضمن وفد المملكة الُمشارك في منتدى الاقتصاد العالمي في منتدى دافوس الاقتصادي، أنه سيتم تعزيز الإيرادات الحكومية عن طريق تنمية الإيرادات غير النفطية المُعلنة في الرؤية.

وقال الجدعان: إنّ الرؤية تستهدف مساهمة القطاع الخاص بـ65% من إجمالي الناتج المحلي، وأن الحكومة تسعى لتمكين القطاع الخاص من تحقيق ذلك.

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