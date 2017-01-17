 «أرامكو» تزيد إنتاج الغاز في محطتي «الحوية» و«حرض» | صحيفة تواصل الالكترونية

«أرامكو» تزيد إنتاج الغاز في محطتي «الحوية» و«حرض»

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«أرامكو» تزيد إنتاج الغاز في محطتي «الحوية» و«حرض»

تواصل – وكالات:

أعلنت مصادر في قطاع النفط والغاز، أن شركة “أرامكو” تعتزم زيادة إنتاج الغاز في محطتي “الحوية”، و”حرض”؛ لتلبية الاحتياجات المحلية المُتنامية من الطاقة.

ويشمل المشروعان اللذان تُقدَّر تكلفتهما بـ4 مليارات دولار قيام شركات هندسة برفع قدرات المعالجة في الحوية بواقع 1.3 مليار قدم مكعبة قياسية يومياً بحسب “الاقتصادية”.

وتُعالج محطة غاز الحوية حالياً 2.5 مليار قدم مكعبة قياسية يومياً من الغاز، وتُمثِّل زيادة الإنتاج عنصراً أساسياً في خطة المملكة لتنويع مزيج الطاقة بتقليص استخدامها للنفط الخام والسوائل في إنتاج الكهرباء.

وقالت المصادر: إن “أرامكو” ستُعزِّز الإنتاج في “حرض” عبر بناء محطات لضغط الغاز ومنشآت أخرى، حيث تُعد “الحوية”، و”حرض”، جزأين من الغوار ـ أكبر حقل بري للغاز في العالم ـ.

وطالبت “أرامكو” الشركات الراغبة في المشاركة إلى تقديم عروض لهذه المشروعات التي يتوقع بدء العطاء الفعلي عليها في مارس، وامتنعت عن الرد على طلب عبر البريد الإلكتروني للتعليق في عطلة نهاية الأسبوع.

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