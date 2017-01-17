 ‏إيران تكُسِّر القوانين وتجلد الصحفيين أمام المواطنين | صحيفة تواصل الالكترونية

‏إيران تكُسِّر القوانين وتجلد الصحفيين أمام المواطنين

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‏إيران تكُسِّر القوانين وتجلد الصحفيين أمام المواطنين

‏تواصل ـ ‏قاسم المذحجي:

‏حكمت المحكمة الجنائية في مدينة “شاهرود” الإيرانية، على مدير موقع “شاهرود نيوز” المحلي، 40 جلدة أمام أنظار المواطنين والأجانب وسط المدينة، بسبب خطاء ارتكبه في مضمون أخباره.

وخالفت السلطات القضائية، بحسب وكالة “قدس” الإخبارية في إيران، المادة 34 من قانون الصحافة التي تنص أن التعامل مع المخالفات الصحفية، من اختصاص محكمة النشر وحضور هيئة المحلفين ولجنة التحكيم ضروري اثناء المحاكمة.

ويٌذكر انّ موقع “شاهرود نيوز” مُرخّص من وزارة الثقافة والإرشاد الإيرانية ومجلس الاشراف على الصحافة، فيما قرّر مدير موقع “شاهرود نيوز”، عدم الاستئناف على الحكم احتجاجًا على غياب لجنة التحكيم والحكم الصادر.

وكانت إيران قد شهدت الأسبوع الماضي موجّة انتقادات بين البرلمانيين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، إثر جلد الصحفي حسين موحدي، العامل في أحد المواقع الإخبارية بمدينة “نجف آباد” بسبب خطأ في أرقام مضمون أخباره.

‏تواصل ـ ‏قاسم المذحجي:

‏حكمت المحكمة الجنائية في مدينة “شاهرود” الإيرانية، على مدير موقع “شاهرود نيوز” المحلي، بـ40 جلدة أمام أنظار المواطنين والأجانب وسط المدينة؛ بسبب خطأ ارتكبه في مضمون أخباره.

وخالفت السلطات القضائية، بحسب وكالة “قدس” الإخبارية في إيران، المادة 34 من قانون الصحافة التي تنص أن التعامل مع المخالفات الصحفية، من اختصاص محكمة النشر، وحضور هيئة المحلفين، ولجنة التحكيم ضرورية أثناء المحاكمة.

ويُذكر أن موقع “شاهرود نيوز” مُرخَّص من وزارة الثقافة والإرشاد الإيرانية ومجلس الإشراف على الصحافة، فيما قرَّر مدير موقع “شاهرود نيوز”، عدم الاستئناف على الحكم؛ احتجاجاً على غياب لجنة التحكيم والحكم الصادر.

وكانت إيران قد شهدت، الأسبوع الماضي، موجة انتقادات بين البرلمانيين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي؛ إثر جلد الصحفي حسين موحدي، العامل في أحد المواقع الإخبارية بمدينة “نجف آباد”؛ بسبب خطأ في أرقام مضمون أخباره.

ويُعاني الصحفيون في طهران من مضايقات أمنية، وتهم أعدتها مسبقاً السلطة القضائية، كما يُلاحق الأمن الصحفيين المعارضين لسياسة النظام الحاكم، وتُوجِّه لُهم تهماً مختلفة منها تهديد الأمن القومي، وبث دعاية معادية، أو الإساءة لرموز “الثورة الإيرانية”.

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