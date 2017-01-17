30 وظيفة شاغرة بمُسمى «حارس» في «تعليم عنيزة»

تواصل – عبدالرحمن المحمادي:

أعلنت إدارة التعليم في محافظة عنيزة، توفُّر 30 وظيفة شاغرة بمسمى “حارس”، حسب الاحتياج للمستخدمين على المرتبة 31، براتب 3 آلاف ريال، وبدل قُدره 500 ريال.

ودعا مدير الشؤون الإدارية والمالية بتعليم عنيزة، خالد بن صالح الطعيمي، المتقدمين للاكتفاء بالتقديم عبر موقع وزارة الخدمة المدنية من خلال “برنامج ساعد”، مؤكداً أن الإدارة لن تنظر للتقديم المباشر.

وحدَّد الطعيمي الخميس المُقبل لسحب أسماء المتقدمين، على أن يتم إبلاغ المُتقدم الذي تنطبق عليه الشروط مبدئياً برسالة نصية، أو اتصال هاتفي دون الحاجة للمراجعة بهدف الاستعلام.

واشترطت “الإدارة” على المتقدمين لشغل تلك الوظائف التالي:

1 – أن يكون المتقدم سعودي الجنسية مع إرفاق صورة من الهوية سارية المفعول.

2 – أن يجيد القراءة والكتابة، ولا يخل بالقدرة على القيام بمهام الوظيفة.

3 – إرفاق ما يثبت السكن بمحافظة عنيزة.

4 – ألا يكون متقاعداً من وظيفة حكومية، أو تأمينات اجتماعية.

5 – اجتياز المقابلة الشخصية، بعد تحديد موعدها من قبل اللجنة.

6 – يجب التسجيل في برنامج موقع وزارة الخدمة المدنية “برنامج ساعد”.

ونوهت إدارة التعليم في محافظة عنيزة، إلى أنه سبق الإعلان عن 45 وظيفة حارس أمن بداية العام الدراسي؛ وبالتالي فإن من تقدم لها وتمَّت مقابلته لا يلزمه التقديم مرَّة أخرى.