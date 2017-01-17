طفل تبوك المعنف: عمي ضربني بقسوة بسبب شكوكه ولن أتنازل عن حقي

تواصل – تبوك:

روى طفل تبوك المعنف “علي”، الذي تعرض للتعذيب على يد عمه المتزوج من والدته بعد وفاة أبيه، أنه عمد إلى ضربه مراراً بسبب شكوكه، مشدداً على أنه لن يتنازل عن أخذ حقه من عمه الذي ظلمه.

وقال الطفل: إن عمه ظل ينهال عليه ضرباً بوحشية في طفولته بعد أن تخلى عن مشاعره الأبوية، مضيفاً: “أريد أن آخذ حقي لأنه ظلمني”.

بدورها، أوضحت والدة المعنف، أن عم الطفل طلب منها مراقبته وأخته بسبب لهوهما وجلوسهما مع بعضهما، وأنها سألت ابنها المعنف عن حقيقة شكوك عمه، فأقسم إنه لم يأتِ بشيء منافٍ للأخلاق تجاه أخته، وفقاً لـ”عكاظ”.

وأضافت الأم قائلة: “في اليوم التالي طلب مني مغادرة الغرفة وأدخل ابني وأغلق الباب بالمفتاح، وانهال عليه ضرباً فسمعت صوت ابني يصرخ ويبكي، ولم أستطع إنقاذه؛ وهو الأمر الذي دعاني لطلب العون من الشرطة وإبلاغ الأجهزة الأمنية، ولاحقاً أخذت بناتي اليتيمات معي خوفاً من أن يتعرضن للأذى”.

وبشأن ما إذا كانت قد تعرضت لاعتداء أو عنف مماثل أجابت الأم قائلة: “لم يسبق له ضربي غير مرة واحدة قبل ثلاث سنوات فقدمت شكوى ضده للجهات المعنية ولم يعاود فعلته”.

وكانت الجهات الأمنية في تبوك قد أحالت ملف الطفل المعنف إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال إجراءات القضية، فيما نقل الطفل إلى المستشفى لعلاجه من آثار التعذيب، ووالدته وإخوته إلى دار الحماية الاجتماعية.

وتداول نشطاء مواقع التواصل في وقت سابق، مقطع فيديو، أظهر طفلاً تعرض للتعنيف والتعذيب، وبدت آثار سياط على ظهره، وجروح على رأسه.