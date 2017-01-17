اليوم.. إقامة أول صلاة جمعة في جامع «الرويسان» بقادسية الرياض

تواصل – بدر العبدالرحمن:

يشهد جامع الشيخ نعيس الرويسان- رحمه الله- بحي القادسية بشرق العاصمة الرياض، اليوم الجمعة الثاني والعشرين من شهر ربيع الثاني، إقامة أول صلاة جمعة فيه عقب صدور الفتوى من هيئة كبار العلماء واكتمال كافة الاستعدادات والتجهيزات في الجامع الذي يُعد من أكبر الجوامع في الحي، ومن معالم العمرانية المتميزة في العاصمة الرياض.

وتم افتتاح الجامع قبل شهرين حيث بناه رجل الأعمال “الشيخ ناصر بن نعيس الرويسان” بتكلفة تجاوزت خمسة ملايين ريال؛ كما يعد من الجوامع المتطورة، التي بنيت على الطراز الحديث من قبل إحدى الشركات الوطنية الرائدة، وبمتابعة وإشراف من فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض.

وتقدر مساحة الأرض التي أقيم عليها المسجد بنحو “3000” متر مربع، تشمل الجامع المكون من دورين “أرضي، وعلوي”، يتسع لأكثر من ستة آلاف مصلٍّ، إضافة إلى ملحقات الجامع من سكن للإمام والمؤذن، ومكتبة إسلامية، وقاعة المحاضرات، كما تمت تهيئة الجامع بمداخل للمعاقين وكبار السن وكذلك مخارج الطوارئ.

من جانبه، أعرب الشيخ ناصر الرويسان عن شكره وتقديره لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ، ونائبه الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري على دعمهم ومتابعتهم لأعمال المشروع، وكذلك تقديم كافة التسهيلات لإتمام المشروع بما يتوافق مع تطلعات الوزارة في تحقيق مزيداً من الطمأنينة والخشوع للمصلين، سائلاً الله تعالى أن يجعله عملاً خالصاً لوجهه الكريم .