محافظ بدر يتفقد الخدمات بالمراكز والقرى ويوجه بمنع الاحتطاب الجائر (صور)

تواصل – عبدالرحمن المحمادي:

قام مبارك بن عطاالله المورقي محافظ بدر، التابعة لمنطقة المدينة المنورة بجولة تفقدية شملت: مركزي الشفية، والقاحة، والقرى التابعة لها، رافقه فيها رئيس بلدية المسيجيد والقاحة، ومدير فرع المياه، ومدير فرع الإدارة العامة لشؤون الزراعة بالمحافظة.

وبدأت الجولة بزيارة مركز الشفية حيث التقى برئيس المركز المكلف عمر الصاعدي، وقام بجولة داخل مركز الشفية، بعدها واصل محافظ بدر جولته باتجاه مركز القاحة، مروراً بقرى يدعة والحفاة، والتقى رئيس المركز المكلف سليمان اللهيبي.

وعقد محافظ بدر اجتماعين بمركزي الشفية والقاحة، ناقش فيهما عدداً من المواضيع المتعلقة بالخدمات المقدمة للمواطنين في مركزي الشفية والقاحة والقرى التابعة لهما.

واطلع المورقي، خلال الاجتماع، على المشاريع التي تم تتفيذها والمشروعات التي سيتم البدء فيها قريباً، وناقش المحافظ ظاهرة الاحتطاب الجائر وأثره على البيئة، وشدد بالقضاء على هذه الظاهرة السلبية، وشملت الجولة مركزي صحي بئر الغنم، ومركز صحي القاحة، وبعض المشاريع الخيرية بالمركزين.

الجدير بالذكر أن صحيفة “تواصل” استعرضت، خلال الفترة الماضية، ظاهرة الاحتطاب الجائر في وادي الجي والشفية التابعة لمحافظة بدر وأثرها السلبي على البيئة.

أخبار متعلقة