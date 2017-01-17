«المعارضة» قبل مفاوضات «أستانة»: هدفنا رفع معاناة السوريين

تواصل – وكالات:

قال محمد علوش رئيس وفد المعارضة السورية، في مفاوضات أستانة، ‘‘إن هدف المعارضة من الذهاب إلى المفاوضات هو تثبيت وقف إطلاق النار بالدرجة الأولى، والإفراج عن المعتقلين والمعتقلات في سجون النظام، وفك الحصار عن المناطق المحاصرة‘‘.

وأضاف علوش، من يقول ‘‘إن المعركة فقط في الخنادق، فقد جهل حجّم المعركة الكبيرة‘‘ نحن مؤمنون أننا أصحاب حق، وما نريده بناء هذا البلد وحريته وكرامته، بحسب حواره لـ“الأناضول” في إسطنبول.

وتابع علوش، سنسعى لتحقيق أهدافنا في أي مكان وعبر أي وسيلة، لحقن دماء الشعب السوري، هذا هدف كبير لنا، ويجب أن نصل إليه وأن لا نترك مجالا، إلا ونسلكه لرفع المعاناة عن هذا الشعب العظيم.