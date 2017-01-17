 سوريا.. مقتل 114 مدنيا بينهم 30 طفلاً بعد 20 يوماً من وقف إطلاق النار | صحيفة تواصل الالكترونية

سوريا.. مقتل 114 مدنيا بينهم 30 طفلاً بعد 20 يوماً من وقف إطلاق النار

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سوريا.. مقتل 114 مدنيا بينهم 30 طفلاً بعد 20 يوماً من وقف إطلاق النار

تواصل – واس:

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 114 شخصاً بينهم 30 طفلاً و16 امرأة، بعد 20 يوماً من سريان وقف إطلاق النار في سورية بحسب الاتفاق الروسي – التركي.

وأفاد المرصد، في بيان له اليوم، أن القتلى سقطوا نتيجة استمرار الخروقات في عدد من المناطق السورية، مشيراً إلى مقتل 40 سوريًّا بينهم 10 أطفال وأربع نساء في ضربات جوية على أرياف إدلب ودمشق وحلب الغربي والجنوبي وحمص الشمالي ودرعا.

وأشار إلى مقتل 55 بينهم 17 طفلاً في قصف لقوات النظام على غوطة دمشق الشرقية، ومدينة درعا وريفها، وطيبة الإمام وريفي حماة الشمالي والغربي، وبنان الحص بريف حلب الجنوبي، وريف حمص الشمالي.

وبحسب المرصد ، فإن 14 شخصاً بينهم ثلاثة أطفال وامرأة قُتلوا جراء إصابتهم برصاص قناصة قوات النظام بريف دمشق والقابون بدمشق، وخمسة بينهم امرأة قتلوا جراء سقوط قذائف أطلقتها الفصائل على مناطق في بلدة الفوعة.

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