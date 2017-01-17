 المملكة ترفع رصيدها في شراء السندات الأمريكية لـ100 مليار دولار | صحيفة تواصل الالكترونية

المملكة ترفع رصيدها في شراء السندات الأمريكية لـ100 مليار دولار

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المملكة ترفع رصيدها في شراء السندات الأمريكية لـ100 مليار دولار

تواصل – الرياض:

كشفت وزارة الخزانة الأمريكية، أن المملكة رفعت استثماراتها في أذون وسندات الخزانة الأمريكية بنسبة 3.5% بقيمة 3.4 مليار دولار في نوفمبر الماضي.

وقالت الوزارة في بياناتها الشهرية: ‘‘إن المملكة تحتل الترتيب الـ13 بين أكبر المستثمرين في سندات وأذون الخزانة الأمريكية، فيما تتصدر القائمة اليابان بـ1.1 تريليون دولار، ثم الصين بـ1.05 تريليون دولار‘‘، بحسب صحيفة ‘‘الاقتصادية‘‘.

وأشارت إلى أن استثمارات المملكة، بلغت 100.1 مليار دولار، مقارنة بـ96.7 مليار دولار في أكتوبر الماضي، مؤكدةً أن الاستثمارات السعودية في سندات وأذون الخزانة فقط، ولا تشمل استثمارات المملكة الأخرى في أوراق مالية وأصول ونقد بالدولار في الولايات المتحدة.

على أساس سنوي، تراجعت استثمارات المملكة في سندات وأذون الخزانة الأمريكية، بنسبة 12.7 في المائة وقيمة 14.6 مليار دولار مقارنة نوفمبر من العام الماضي، والبالغة 114.7 مليار دولار حينها.

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