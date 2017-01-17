 المدينة.. سجن وترحيل وافد ضبط بحوزته صور نساء في حفلات زواج | صحيفة تواصل الالكترونية

المدينة.. سجن وترحيل وافد ضبط بحوزته صور نساء في حفلات زواج

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المدينة.. سجن وترحيل وافد ضبط بحوزته صور نساء في حفلات زواج

تواصل – متابعات:

قضت المحكمة الجزئية في المدينة المنورة، بالسجن 6 أشهر و500 جلدة على وافد عربي وجلده وترحيله، وذلك لحيازته صورا لنساء في حفلات زواج داخل المملكة بجانب ضبط حشيش وحبوب ترامادول بحوزته.

وقالت مصادر مطلعة، إن الجهات المختصة ضبطت المقيم العربي وبحوزته 34 ذاكرة كمبيوتر منها 10 تحتوي على صور فوتوغرافية لمناسبات أفراح للنساء، وبالكشف على جهاز الكمبيوتر الخاص به وجدت فيه برامج وتصاميم للصور، بحسب “مكة”.

وتضمنت الأحكام سجن الوافد 6 أشهر، و500 جلدة متفرقة على 10 دفعات يفصل بين كل منها أسبوع، ومصادرة جهاز الجوال وحجب الشريحة، وترحيله ومنعه من دخول المملكة سوى ما تقتضيه تعليمات الحج والعمرة.

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