حاخامات متطرفون يفتون للجنود الصهاينة بقتل أطفال ونساء العرب

تواصل – وكالات:

كشف تقرير صهيوني النقاب عن حجم الدور الذي يلعبه الحاخامات العسكريون في تحريض الضباط والجنود على استهداف الأبرياء العرب وخاصة الأطفال والنساء عبر فتاويهم المحرضة على القتل.

وجاء في التقرير الذي نشرته صحيفة “يديعوت أحرنوت”، اليوم الخميس، وتضمن إفادات لضباط وجنود شاركوا في محاضرات ألقاها الحاخامات ضمن دورات الضباط، أن الحاخامات العسكريين يحرضون على عدم الانصياع لتعليمات إطلاق النار التي تصدرها قيادة الجيش، مطالبين باستهداف “العرب غير المتورطين في أعمال عدائية”.

ونقل التقرير عن جنود شاركوا في هذه الدورات، قولهم إن الحاخامات يحثون الجنود “على عدم التردد في المس بالنساء والأطفال العرب أثناء القتال على اعتبار أن التوراة تتيح ذلك”، حسب زعمهم.

ويشير التقرير إلى أن الحاخامات يحرصون على تثقيف الضباط والجنود على أن الالتزام “بتعاليم التوراة، ممثلة بفتاوى الحاخامات والمرجعيات الدينية يتقدم على الالتزام بتعاليم القيادة العسكرية”.

وبحسب إفادات الجنود، فقد حرض الحاخامات الجنود والضباط اليهود على زملائهم من غير اليهود، سيما الدروز، الذين يؤدون الخدمة العسكرية في الوحدات القتالية، مطالبين بالتوقف عن استيعابهم في الخدمة.