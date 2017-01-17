 حاخامات متطرفون يفتون للجنود الصهاينة بقتل أطفال ونساء العرب | صحيفة تواصل الالكترونية

حاخامات متطرفون يفتون للجنود الصهاينة بقتل أطفال ونساء العرب

0
حاخامات متطرفون يفتون للجنود الصهاينة بقتل أطفال ونساء العرب

تواصل – وكالات:

كشف تقرير صهيوني النقاب عن حجم الدور الذي يلعبه الحاخامات العسكريون في تحريض الضباط والجنود على استهداف الأبرياء العرب وخاصة الأطفال والنساء عبر فتاويهم المحرضة على القتل.

وجاء في التقرير الذي نشرته صحيفة “يديعوت أحرنوت”، اليوم الخميس، وتضمن إفادات لضباط وجنود شاركوا في محاضرات ألقاها الحاخامات ضمن دورات الضباط، أن الحاخامات العسكريين يحرضون على عدم الانصياع لتعليمات إطلاق النار التي تصدرها قيادة الجيش، مطالبين باستهداف “العرب غير المتورطين في أعمال عدائية”.

ونقل التقرير عن جنود شاركوا في هذه الدورات، قولهم إن الحاخامات يحثون الجنود “على عدم التردد في المس بالنساء والأطفال العرب أثناء القتال على اعتبار أن التوراة تتيح ذلك”، حسب زعمهم.

ويشير التقرير إلى أن الحاخامات يحرصون على تثقيف الضباط والجنود على أن الالتزام “بتعاليم التوراة، ممثلة بفتاوى الحاخامات والمرجعيات الدينية يتقدم على الالتزام بتعاليم القيادة العسكرية”.

وبحسب إفادات الجنود، فقد حرض الحاخامات الجنود والضباط اليهود على زملائهم من غير اليهود، سيما الدروز، الذين يؤدون الخدمة العسكرية في الوحدات القتالية، مطالبين بالتوقف عن استيعابهم في الخدمة.

 

شاهد ايضا

مقتل 30 رجل إطفاء إيرانياً إثر انهيار مبنى تجاري وسط طهران

مقتل 30 رجل إطفاء إيرانياً إثر انهيار مبنى تجاري وسط طهران

أمريكا.. إلزام «البنتاجون» بإظهار صور سجن أبو غريب

أمريكا.. إلزام «البنتاجون» بإظهار صور سجن أبو غريب

انهيار برج تجاري مكون من 15 طابقاً وسط العاصمة الإيرانية (صور)

انهيار برج تجاري مكون من 15 طابقاً وسط العاصمة الإيرانية (صور)

استهدفت مُسعفين.. قذيفة حوثية تقتُل وتُصيب 13 مدنياً في تعز

استهدفت مُسعفين.. قذيفة حوثية تقتُل وتُصيب 13 مدنياً في تعز

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>