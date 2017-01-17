«الإسكان»: رسوم تَرِكة «الأراضي البيضاء» تُحصّل من كل وريث على حدة

تواصل ـ وكالات:

أكد المشرف العام على نظام رسوم الأراضي البيضاء المهندس محمد المديهيم، ‘‘أن الوزارة لن تصدر فاتورة واحدة للأراضي العائدة للورثة، لكن سيتم تحصيلها من كل وريث على حدة، بحسب حصته بالأرض، متضمنة نسبة تحمله من الرسوم‘‘.

يأتي ذلك بعد أن أغلقت الإسكان، تسجيل الأراضي البيضاء الخاضعة للنظام في مرحلتها الأولى العام الماضي البالغة مساحاتها 10 آلاف متر مربع وما فوق، في كل من الرياض، وجدة، وحاضرة الدمام، وتبدأ الوزارة في إصدار الفواتير في (مارس) المقبل بعد الانتهاء من مرحلة فرز البيانات، بحسب ‘‘الاقتصادية‘‘.

كانت الوزارة قد أكدت في وقت سابق، أنها ستبدأ خلال الربع الأول من 2017م، في إصدار فواتير رسوم الأراضي البيضاء، وتحصيل رسومها من الملاك في كل من الرياض، والشرقية، وجدة.

وأوضحت، أن نظام رسوم الأراضي البيضاء يهدف لزيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وسيتم فرض رسم سنوي على الأراضي البيضاء المملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية، بنسبة ٢٫٥ في المائة من قيمة الأرض.