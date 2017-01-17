 جدة.. «البريد» يحقق في مقطع إلقاء الرسائل بحاوية النفايات (فيديو) | صحيفة تواصل الالكترونية

جدة.. «البريد» يحقق في مقطع إلقاء الرسائل بحاوية النفايات (فيديو)

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تواصل – متابعات:

أعلنت مؤسسة البريد السعودي عن فتحها تحقيق في مقطع فيديو أظهر التخلص من كميات كبيرة لرسائل حملت شعار البريد في حاوية نفايات بمدينة جدة.

وأكدت مؤسسة البريد السعودي، في بيان، أنها اطّلعت على الفيديو المتداول لإلقاء بطاقات تحمل عنوان “واصل بحاويات نفايات”، واصفةً ما جرى بالتصرف غير المسؤول والمرفوض من أصحابه.

وأوضحت المؤسسة أنها فتحت التحقيق في الواقعة لتحديد المخالفين وإحالتهم للتحقيق تمهيداً لاتخاذ الإجراءات النظامية تجاههم؛ كون تصرفهم يخالف التعليمات والإجراءات المطبقة في المؤسسة.

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