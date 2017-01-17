 «الأرصاد» تُطلق رادار حائل وأبها لتقديم أدق التوقعات المناخية | صحيفة تواصل الالكترونية

«الأرصاد» تُطلق رادار حائل وأبها لتقديم أدق التوقعات المناخية

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«الأرصاد» تُطلق رادار حائل وأبها لتقديم أدق التوقعات المناخية

تواصل – سعود الخالد:

أعلن رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الدكتور خليل بن مصلح الثقفي، اليوم الخميس، عن إطلاق العمل برادار الطقس لمنطقة حائل، وتركيب رادار جديد بمدينة أبها.

وقال الثقفي، إن الخطوة تأتي ضمن أهداف الهيئة لتغطية أجواء المملكة ومتابعة الظواهر الجوية بهدف تقديم أدق المعلومات الأرصادية وتحسين التوقعات المعنية بالمناخ والأرصاد، حيث بلغ عدد الرادارات التي تم تشغيلها 13 راداراً.

وأضاف رئيس الهيئة، أن الأرصاد تعكف حالياً على إعداد الدراسات المناسبة لتركيب رادارين جديدين بمحافظتي وادي الدواسر والقيصومة.

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