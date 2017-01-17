«بلدية الطائف» توضح حقيقة التعويضات المالية في حادثة التسمم بـ«تربة»

تواصل – الطائف:

نفى مصدر في بلدية الطائف، صحة ما تردد بشأن وجود تعوضيات مالية للمتضررين من حالات التسمم التي شهدها أحد المطاعم في محافظة تربة مؤخراً والتي وصلت إلى 175 حالة تسمم.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي رسالة صوتية لمواطن يحث فيها البعض على سرعة الذهاب للمستشفى والادعاء بأنهم تعرضوا للتسمُّم، وأخذ المحاليل الوريديَّة؛ لأنَّ هناك تعويضًا لجميع المتسمِّمين وبمبالغ كبيرة، بحسب “المدينة”.

وذكر صاحب المقطع أن هناك 200 ألف ريال تعويضًا، وقد تصل إلى 500 ألف لكل شخص، وطالب الجميع بسرعة التوجه للمستشفى حتى لو لم يكونوا مصابين للحصول على التعويض.

من جهته، أكد مصدر في البلدية أنَّ ما أثير حول وجود تعويضات ماليَّة للمواطنين المتضرِّرين من التسمُّم “غير صحيح”، ولكن هناك غرامة مالية 1000 ريال على صاحب المطعم عن كل مصاب في حال ثبت بالدليل القاطع حدوث التسمم، ويرجع المبلغ لخزينة وزارة الصحة.