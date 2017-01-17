 بمشاركة السودان.. بحرية المملكة تتألق خلال تمرينات «الفلك 2» (صور) | صحيفة تواصل الالكترونية

بمشاركة السودان.. بحرية المملكة تتألق خلال تمرينات «الفلك 2» (صور)

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بمشاركة السودان.. بحرية المملكة تتألق خلال تمرينات «الفلك 2» (صور)

تواصل – واس:

واصل التمرين البحري المختلط «الفلك 2»  لليوم الخامس على التوالي، فعالياته بين القوات البحرية الملكية السعودية، ممثلة في قيادة الأسطول الغربي، والقوات البحرية السودانية الشقيقة باستخدام الذخيرة الحية.

وأكد قائد الأسطول الغربي، وقائد التمرين اللواء البحري الركن يعيد بن محمد الزهراني، أن إقامة هذه التمارين؛ تهدف لرفع الجاهزية القتالية لكافة الوحدات المشاركة في هذا التمرين.

تختتم فعاليات التمرين، صباح اليوم الخميس، بحضور معالي قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن عبدالله السلطان، بعرض حي يتم من خلاله استخدام الذخيرة الحية لتنفيذ العديد من العمليات التي تحاكي الواقع.

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