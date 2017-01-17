«الصيعري» مشرفاً على وحدة الخطط والبرامج الدراسية بـ«جامعة الجوف»

تواصل – فواز الرويلي:

أصدر مدير جامعة الجوف الدكتور إسماعيل بن محمد البشري قراراً بتكليف الدكتور حسين بن عيظة الصيعري مشرفاً على وحدة الخطط والبرامج الدراسية والتي تم استحداثها مؤخراً في جامعة الجوف.

ويعد الدكتور الصيعري من الكفاءات المتميزة والقيادات الإدارية المؤهلة، وهو حاصل على درجة الدكتوراه في الفلسفة من جامعة غرب سيدني، ودرجة الماجستير في التربية من جامعة جريفيث كوينزلاند في أستراليا.

ويعمل الدكتور الصيعري حالياً أستاذاً مساعداً في قسم المناهج وطرق التدريس، وتقلد عدداً من المناصب الإدارية في الجامعة من أهمها مدير القبول والتسجيل في كلية المعلمين بالجوف، بالإضافة إلى مشاركاته المتعددة في المؤتمرات والدورات وورش العمل داخل المملكة وخارجها، ويملك خبرات عريضة في البرامج والأنشطة التطوعية والعلمية والبحثية.

هذا وقدم الدكتور الصيعري شكره وتقديره للدكتور البشري على هذه الثقة التي منحها إياه، مؤكداً في الوقت ذاته حرصه على الإنجاز في علمه بما يخدم مصلحة الجامعة، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يعينه على أداء الأمانة ويكون هذا الترشيح دافعاً لبذل المزيد من الجهد لخدمة الوطن، كما قدم شكره وتقديره للدكتور عيد الحيسوني وكيل جامعة الجوف للشؤون التعليمية على ثقته ودعمه المستمر، وتوجيهاته الموفقة للرقي بالخدمات المقدمة من الجامعة.