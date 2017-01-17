حاكم إسطنبول: منفِّذ هجوم «رينا» قاتل محترف تسلل عبر «إيران»

تواصل – وكالات:

فجّر مسؤول تركي، مساء أمس الثلاثاء، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن منفِّذ هجوم مطعم “رينا” في إسطنبول، والذي أودى بحياة العشرات، مؤكداً أنه تسلل عبر إيران إلى الأراضي التركية.

وقال والي مدينة “إسطنبول”، واصب شاهين، في مؤتمر صحفي: إن “الإرهابي الأوزبكي عبدالقادر شاريبوف منفذ الهجوم الإرهابي على مطعم “رينا” ليلة رأس السنة الذي تم اعتقاله، تسلل عبر إيران، وقاتل في صفوف تنظيمي داعش والقاعدة في سوريا وأفغانستان”.

وأضاف: أن “شاريبوف قاتل محترف ومدرّب جيداً، ويجيد أربع لغات، وأن لقبه في صفوف تنظيم (داعش) هو أبو محمد المهاجر”، مشيراً إلى أنه اعترف بجريمته.

وكانت الشرطة التركية، قد ألقت القبض على شاريبوف بعد عملية أمنية في منطقة أسان يورت غرب إسطنبول، وكان برفقته رجل عراقي وثلاث نساء مصرية وصومالية وسنغالية، فيما رجحت الشرطة أن يكونوا أعضاء في خلية إرهابية ساعدت القاتل على الهرب والتخفي.

وأشارت السلطات التركية إلى أن أجهزة الأمن حرصت على اعتقال الإرهابي حياً من أجل كشف من يقف وراء الجريمة، خصوصاً بعد اشتباه الحكومة بتورط جهاز استخبارات دولي فيها.