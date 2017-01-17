 «التعاون الإسلامي» تدعو لمنع الإبادة الجماعية بحق الروهنجيا | صحيفة تواصل الالكترونية

«التعاون الإسلامي» تدعو لمنع الإبادة الجماعية بحق الروهنجيا

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«التعاون الإسلامي» تدعو لمنع الإبادة الجماعية بحق الروهنجيا

تواصل – وكالات:

قال مبعوث منظمة التعاون الإسلامي الخاص إلى ميانمار، إنه ينبغي للأمم المتحدة التدخل في ولاية راخين في ميانمار لمنع مزيد من التصاعد في العنف ضد المسلمين الروهنجيا، وتجنب إبادة جماعية أخرى على غرار ما حدث في كمبوديا ورواندا.

وقال المبعوث الخاص سيد حامد البار، إن الصراع الذي أودى بحياة ما لا يقل عن 86 شخصاً، ودفع ما يقدر بنحو 66 ألفاً للفرار إلى بنجلاديش منذ اندلاعه في التاسع من أكتوبر 2016، لم يعد قضية داخلية وإنما بات محل اهتمام دولي.

جاءت تصريحات البار قبيل اجتماع خاص للمنظمة يعقد الخميس، دعت إليه ماليزيا لمناقشة إجراءات للتعامل مع الصراع الذي يؤثر على أقلية الروهنجيا وغالبيتهم العظمى من المسلمين.

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