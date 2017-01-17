مواطنة تُناشد «الصحة» وأهل الخيِر لعلاج طفليها وسداد ديونها

تواصل ـ أحمد الرمال:

ناشدت مواطنة وأم لطفلين في مدينة سكاكا، وزارة الصحة وأهل الخير لعلاج طفليها ـ 5 و10 سنوات ـ المصابين بفيروس الدم، بعد عجزها عن الاستمرار في علاجهما بالخارج، كما ناشدتهم لسداد الديون التي تحملتها لتكملة نفقات علاجهم البالغة 205 آلاف ريال.

وقالت أم الطفلين لـ”تواصل”، إنها لجأت لأخذ مديونية لعلاج طفليها بالخارج إلا أنّ تكلفة العلاج وغلاء المعيشة اضطرتها للرجوع إلى المملكة، مبينةً أنها رفعت عِدّة برقيات للديوان الملكي ووزارة الصحة للتكفل بعلاج طفليها بالخارج.

وقالت المواطنة: إنها أصبحت مهددة بالسجن لعدم قدرتها على سداد الديوان، مؤكدةً في الوقت ذاته امتلاكها أوراقاً وخطابات مُصدقة من المحكمة تُثبت صحة شكواها، لافتةً إلى أنها مُشتّتة بين طفليها وسداد ديون علاجهما.