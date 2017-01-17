 «تواصل» ترصد أجواء الاختبارات بمحافظة العرضيات (صور) | صحيفة تواصل الالكترونية

«تواصل» ترصد أجواء الاختبارات بمحافظة العرضيات (صور)

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«تواصل» ترصد أجواء الاختبارات بمحافظة العرضيات (صور)

تواصل – سعيد القرني:

رصدت عدسة “تواصل” في زيارة ميدانية، صباح اليوم الأربعاء، أجواء الاختبارات في إحدى مدارس محافظة العرضيات.

وقال مدير مدرسة عبدالله بن المبارك لتحفيظ القرآن بالمعقص، سالم علي محمد المنتشري: “إنه تمت تهيئة الطلاب نفسيًّا لهذه الاختبارات مبكراً عن طريق برامج التوجيه والإرشاد بالمدرسة”.

وأضاف: “يشرف على الاختبارات يومياً مشرف تربوي من مكتب التعليم بالعرضية الشمالية بتوجيه من مدير المكتب الأستاذ سعد بن عطيه السهيمي، ومساعده للشؤون التعليمية الأستاذ علي سلطان السهيمي، ومساعده للشؤون المدرسية الأستاذ ظفير سعيد العرياني”، وتمنى مدير المدرسة التوفيق والنجاح للطلاب، وأن يكونوا مواطنين صالحين لخدمة المملكة.

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