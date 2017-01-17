 «المعلمي»: إيصال الإعانات للسوريين تتطلب الضغط على «الأسد» | صحيفة تواصل الالكترونية

«المعلمي»: إيصال الإعانات للسوريين تتطلب الضغط على «الأسد»

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«المعلمي»: إيصال الإعانات للسوريين تتطلب الضغط على «الأسد»

تواصل – عبدالرحمن الخالد:

طالب مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة، عبدالله المعلمي، مجلس الأمن الدولي بالضغط على نظام بشار الأسد؛ لفتح الطرق أمام وصول المساعدات إلى المحتاجين في سوريا.

وأكد المعلمي في كلمته حول الأوضاع في الشرق الأوسط بمجلس الأمن، مساء اليوم، أن الشعب السوري لن يتوقف عن النضال في سبيل الحرية والكرامة، مشدداً على أهمية متابعة تطبيق قرار 203 بشأن حالة حقوق الإنسان بسوريا.

وعن الشأن الفلسطيني، شدَّد مندوب المملكة، على أن السلام لن يتحقق في الشرق الأوسط إلا بإقامة دولة فلسطينية، مطالباً في الوقت نفسه بإيجاد حل عاجل لمأساة اللاجئين الفلسطينيين.

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