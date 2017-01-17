تحذيرات من تصاعد الاقتحامات والاعتداءات الصهيونية على «الأقصى»

تواصل – واس:

حذرت مؤسسة القدس الدولية في تقريرها الدوري، اليوم الثلاثاء، من تصاعد الاعتداءات والاقتحامات الإسرائيلية على مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك، حيث أكدت المؤسسة أنها رصدت تصاعداً خطيراً لاعتداءات الاحتلال على سكان وأحياء مدينة القدس المحتلة، واقتحامات متزايدة للمسجد الأقصى إلى جانب عمليات الهدم والاستيطان والتضييق على المقدسيين.

واستعرضت المؤسسة في تقريرها ثلاث محطات أساسيّة استهدفت المسجد الأقصى كان أبرزها الاقتحامات التي تتم في ظل إبعاد المرابطين والمرابطات ومنعهم من دخول الأقصى، وزيادة الوقت المخصص لاقتحامات المستوطنين بـ 45 دقيقة يومياً والمؤتمر الذي أقيم في الكنيست حول ما أطلق عليه حق اليهود بالصلاة في جبل المعبد، والحاجة إلى تغيير الوضع القائم، إضافةً لتصعيد الاقتحامات الذي جرى تزامناً مع الأعياد اليهودية وإشادة بعض قادة الاحتلال بمنع المرابطين والمرابطات من دخول المسجد واستمرار اعتداءات الاحتلال على موظفي دائرة الأوقاف ومنعهم من دخول الأقصى وإبعادهم عنه.

وتناول التقرير هدم الاحتلال لمنازل الفلسطينيين وارتفاع أعداد المنازل المهدّمة لمستويات غير مسبوقة، والعطاءات الاستيطانية الهائلة التي تصدرها أذرع الاحتلال المختلفة، وتحول المستوطنات لمناطق عازلة تصعِّب على الفلسطينيين التنقل والعمل والسكن، إضافةً لمحاولات تشريع المستوطنات وتطبيق القوانين الإسرائيليّة عليها، وتطور عدد البؤر الاستيطانية في البلدة القديمة واستيلاء المستوطنين على عددٍ من المباني في القدس؛ وما تشكله هذه البؤر من خطرٍ داهم على السكان في القدس وعلى المقدسات على حدٍّ سواء.

كما أكد التقرير استمرار محاولات الاحتلال لطمس المظاهر الإسلامية في القدس والأراضي المحتلة، مشيراً إلى محاولات تمرير القانون الذي يقضي بمنع رفع الأذان في المساجد عبر مكبرات الصوت وتأييد نتنياهو الشديد لهذا القانون، وحرصه على منع رفع الأذان بشكل كامل.

ويسلِّط التقرير الضوء على اقتراب إمكانية نقل السفارة الأمريكية إلى القدس وتحول تصريحات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية بنقل السفارة من الوعود إلى التنفيذ مع اقتراب تسلمه لمهامه الرئاسية بشكل رسمي.