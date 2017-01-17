أعاني من تخيل أمور غير حقيقية وعدم الرغبة في العمل بعد تعرضي لحادث

استشارة تواصل رقم (52)

الرد من: استشاري طب الأسرة والعلاج النفسي د. خالد الجابر

السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله

تعرضت لحادث نتج عنه ضربة في الرأس وإصابة لعضلات الرقبة، ومنذ ذلك الوقت ولدي ضيق في التنفس وصداع أعلى الرأس وآلام في الأذن، وتخيلات غير موجودة في الواقع كالحديث مع النفس واختراعات وسواس وشكوك، وتخيل الكلام مع أناس غير موجودين في الحقيقة وتخيل التحكم بالطائرات واختراع طائرات.

عملت إشاعات رنين وctscan كلها سليمة، وأظهرت كدمات في عضلات الرقبة فقط.

ولا زلت أعاني من جميع الأعراض السابق ذكرها مع اكتئاب حاد وعدم الرغبة في الذهاب للعمل.

وحالياً أتناول زبراكس وسبرالكس.. بماذا تنصحوني، وما هو التشخيص المناسب لحالتي؟

الإجابة

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

الحالات النفسية التالية لإصابة مباشرة في الرأس معروفة ولا يمكن تشخيصها عبر الإنترنت.

لا بد من متابعة مستمرة مع طبيب متخصص.

وفقك الله