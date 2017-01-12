 جدة.. مواطن يتنازل عن معاشه الضماني لتحسُّن أحواله المادية | صحيفة تواصل الالكترونية

جدة.. مواطن يتنازل عن معاشه الضماني لتحسُّن أحواله المادية

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جدة.. مواطن يتنازل عن معاشه الضماني لتحسُّن أحواله المادية

تواصل ـ خالد العبدلله:

كشف وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للضمان الاجتماعي الدكتور نايف الصبحي، عن تنازل مواطن يبلغ من العمر 41 عاماً، عن المعاش الشهري الذي يتقاضاه من مكتب الضمان الاجتماعي في جدة.

وقال الصبحي: إنّ المواطن طلب إعفاءه من المساعدات التي تُقدّم له من المعاش، وإعانة الأشخاص ذوي الإعاقة، لأنه يرى أنّ أحواله المالية والمعيشية تحسّنت.

وأضاف الصبحي: أن المواطن تنازل عن معاشه البالغ ألف ريال شهرياً، إضافةً إلى قيمة مساندة السلة الغذائية، وبرنامج تسديد جزء من فواتير الكهرباء، وأموال المساعدات المقطوعة التي صُرفت له في شعبان الماضي.

وشكر الصبحي، المواطن على مبادرته، مبيناً أن هذا الفعل ليس مستغرباً على أبناء المملكة، داعياً من تتحسّن أحواله المالية إلى ترك المجال لغيره من المحتاجين.

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