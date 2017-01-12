«الخضيري»: «تنسيم الرأس» يضر بالجمجمة وقد يسبب الوفاة (فيديو)

تواصل – عبدالرحمن الخالد:

حذَّر عالم الأبحاث الطبية، الدكتور فهد الخضيري، مساء اليوم الاثنين، من عمليات تنسيم “الرأس”، مؤكداً أنها تسبب أضراراً بالغة بالجمجمة وصحة الإنسان وقد تسبب الوفاة.

وقال “الخضيري”، في اتصال هاتفي مع برنامج “أخباركم” على قناة “المجد”: إن “عمليات تنسيم الرأس تحدث مشاكل ككسر الجمجمة، وتداخل في مفاصل الجمجمة، أو القطاعات الفاصلة بين أسطح الجمجمة والغلاف المغطي للرأس”.

ودحض “الخضيري” مصطلح تنسيم “الرأس”، مؤكداً أنه: “لو دخل هواء إلى الجمجمة أو المخ لمات الإنسان خلال ثوانٍ، أو خلال خمس دقائق تقريباً”.

وأضاف عالم الأبحاث الطبية: “لا يوجد في الطب والبحث العملي، أو حتى طب المخ والأعصاب، أو طب العظام، أو طب الجمجمة شيء اسمه تنسيم الرأس، هذا مصطلح اخترعه بائعو الوهم والدجالون ليكسبوا الأموال”.