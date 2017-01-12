الصين: «تايوان» ستصبح أولى ضحايا سياسات «ترامب» الاستفزازية

تواصل – وكالات:

جددت الصين تهديداتها للولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الاثنين، بأنها “ستخلع القفازات، وتصبح تايوان هي الضحية” حال تراجع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب عن سياسة “الصين الواحدة”.

وقالت صحيفة “تشاينا ديلي” الصينية الرسمية: “إذا كان ترامب عازماً على اتباع استراتيجية استفزازية بما يخص شؤون تايوان بعد توليه منصبه، فلن يبقى أمام بكين سوى خيار واحد، وهو أن تنزع قفازاتها، ولن نتمكن من تجنب مرحلة من التفاعلات الشرسة والمسيئة”، بحسب “الأناضول”.

وخلع القفازات هو تعبير سياسي مشهور، يستخدم أحياناً للتعبير عن تصاعد التوتر في العلاقات المشتركة بين الدول وخروجها عن السيطرة، في إشارة إلى وصول حالة التوتر بين بكين وواشنطن لمرحلة متقدمة.