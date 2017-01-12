«الفالح»: ملتزمون بخفض الإنتاج.. ونثق في خطة «أوبك» لدعم الأسعار

تواصل ـ وكالات:

أكَّد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح، اليوم، التزام المملكة بخفض إنتاج النفط بناءً على اتفاق منتجي الخام، مبدياً ثقته في نجاح خطة “أوبك” لدعم الأسعار.

ورأى الفالح خلال إحدى الفعاليات النفطية في أبوظبي، أنَّ مؤشرات التزام المشاركين في الاتفاق منذ بدء سريانه في أول يناير مُشجِّعة، مبيناً أن دولاً كثيرة خفَّضت إنتاجها بقدر أكبر من تعهداتها.

وقال الفالح: إن إنتاج المملكة سيصل إلى المستوى الذي تستهدفه في الاتفاق أو دونه قليلاً كما هو الحال الآن، مستبعداً تمديد الاتفاق بعد 6 أشهر قائلاً: “إنَّ المنتجين سيسمحون لقوى السوق بالهيمنة فور التخلُّص من تخمة المعروض”.

وتوقع الفالح عودة التوازن إلى السوق، والذي بدأ تدريجياً في 2016، فيما يظهر تأثيرها بالكامل بحلول النصف الأول من العام الجاري، لافتاً إلى أنه فور الاقتراب من متوسط 5 سنوات للمخزونات العالمية سيرفع المنتجون أيديهم ويدعون السوق تقوم بدورها.

وتشير بيانات وكالة الطاقة الدولية إلى أن “أوبك” التزمت بـ 80% من الخفض السابق للإنتاج في 2009، علماً بأن لجنة من وزراء “أوبك” والمنتجين المستقلين ستجتمع لمراقبة مدى الالتزام بالاتفاق الجديد.