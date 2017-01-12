 بالصور.. إغلاق محل حلويات مُخالف للشروط الصحية في حائل | صحيفة تواصل الالكترونية

بالصور.. إغلاق محل حلويات مُخالف للشروط الصحية في حائل

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بالصور.. إغلاق محل حلويات مُخالف للشروط الصحية في حائل

تواصل ـ سعود الرفاع:

أغلقت بلدية وسط حائل معمل حلويات؛ لمخالفات صحية منها: تداول المواد الغذائية بطريقة غير صحية، وتدني مستوى النظافة، ووجود أطعمة عليها علامات التلف والفساد ومنتهية الصلاحية.

وقالت البلدية: إنَّ المعمل الموجود في مدينة حائل يقوم بتشغيل عمالة لا يحملون شهادات صحية، وتُوجد غرف تفتيش داخل مكان التحضير.

وأعلن مدير الخدمات المسائية، راكان البخناني، والمراقبان الصحيان ماجد الدوخي، ورضا الشمري، اتخاذ الإجراء اللازم بشأن المخالفات، وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات، مشيرين إلى أنَّ تكثيف العمل الرقابي على المحلات المتعلقة بالصحة يأتي بتوجيه من رئيس البلدية الدكتور عايد الخضير.

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