 تسمُّم أكثر من 100 فرد تناولوا وجبات فاسدة بأحد مطاعم «تربة» (فيديو) | صحيفة تواصل الالكترونية

تسمُّم أكثر من 100 فرد تناولوا وجبات فاسدة بأحد مطاعم «تربة» (فيديو)

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تواصل – الطائف:

أُصيب أكثر من 100 شخص بينهم أطفال ورجال ونساء، اليوم بحالات تسمُّم؛ بسبب تناولهم وجبة صباحية فاسدة في أحد مطاعم الوجبات السريعة بمحافظة تربة غرب الطائف.

واستقبل مستشفى تربة العام 115 حالة تسمُّم، تمَّ تحويل 12 منها إلى مراكز الرعاية الصحية بالمحافظة، فيما خرجت 34 من المستشفى، وما زال المستشفى يستقبل عدداً من حالات التسمم.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يُظهر حالة الاستنفار بمشاركة جهات حكومية منها الهلال الأحمر، والشرطة، والبلدية؛ بدعم من الشؤون الصحية بالطائف، مع ازدحام شديد في المستشفيات والمراكز الصحية بالمحافظة.

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