خبير أمريكي: علاقات «الرياض- واشنطن» ستظل جيدة في عهد «ترامب»

تواصل – الرياض:

توقَّع الخبير في شؤون المملكة والشرق الأوسط، وأستاذ العلاقات الدولية بجامعة ‘‘تكساس أي أند إم غريغوري غاوس‘‘: أن تظل العلاقات السعودية­ الأمريكية جيدة ومتكافئة، خلال فترة حكم الرئيس المنتخب دونالد ترامب.

وقال غاوس، خلال استضافته بمركز أسبار للدراسات بالرياض في جلسة نقاش حول ‘‘أمريكا بعد ترامب ومستقبل العلاقات السعودية – الأمريكية‘‘: ‘‘إن ترامب يصعب توقعه، ويمكن أن نستنتج بعض آرائه من ملاحظاته السابقة ومن المستشارين الذين يعتمد عليهم‘‘.

وأضاف أستاذ العلاقات الدولية، ترامب يحتاج السعودية ودول الخليج لمحاربة تنظيم داعش، وللتعامل مع إيران، ويرغب في استمرار العلاقات الجيدة مع المملكة باعتبارها حليفاً أساسياً في مكافحة داعش، ومفتاح رئيس في التعامل مع ملفات المنطقة.

وحول قانون ‘‘جاستا‘‘ قال الخبير الأمريكي ‘‘إن أفضل رد على هذا القانون هو رفض وإنكار العلاقة الرسمية بأحداث 11 سبتمبر، والتعامل مع الوقائع والأدلة المساندة للسعودية.

وبخصوص توقعاته لطبيعة العلاقة بين أمريكا وإيران بعد تولي ترامب، قال الدكتور غريغوري غاوس ‘‘إن ترامب لا يتفق مع سياسات باراك أوباما، للتعامل مع إيران وربما تستمر في عهده العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران‘ع.

وحذر غاوس، من التنظيمات الشيعية المسلحة، مبيناً أن الفرق بين التنظيمات الإرهابية مثل داعش والتنظيمات الشيعية٬ يكمن فيمن يدعمها، فداعش لا داعم لها، بينما المليشيات الشيعية تدعمها إيران.