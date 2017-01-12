«الصحة» تؤكد: لا تأجيل لموعد تفرّغ خريجي الدبلومات

تواصل – الرياض:

أكّد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة مشعل الربيعان، تمسّك الوزارة بشرط تفرّغ خريجي الدبلومات الصحية الموظفين للاستفادة من برامج إعدادهم التي أعلنتها الوزارة بترشيح 7001 منهم، كما أكّد أنه لا استثناء أو تأجيل لموعد البرنامج.

ويأتي تمسّك الوزارة بعد أن تسبب وجود موظفين في القطاع الصحي الخاص ضمن الـ7001 المعلن عنهم في استقالات جماعية لهؤلاء، خوفا من فقدان فرصتهم في البرنامج الذي يستمر عاماً وينتهي بالتوظيف في القطاع الصحي الحكومي.

ويمنح البرنامج رواتب أفضل من رواتب القطاع الصحي الخاص بفارق يصل إلى 3 أو 4 ألف ريال، مما يُشكّل دافعا قويا لخريجي الدبلومات للعمل في المنشآت الصحية الحكومية، بحسب “مكة”.

وكانت مستشفيات خاصة قد حاولت أن تجعل الوزارة تتراجع عن الموعد المحدد لبدء البرنامج لتتاح لموظفيها المستقيلين فرصة الوفاء بشروطهم التعاقدية التي تنص على بقائهم فترة إخطار لا تقل عن 3 أشهر.