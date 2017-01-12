 اليمن.. إصابة طفلة برصاص قناص حوثي في البيضاء | صحيفة تواصل الالكترونية

اليمن.. إصابة طفلة برصاص قناص حوثي في البيضاء

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اليمن.. إصابة طفلة برصاص قناص حوثي في البيضاء

تواصل – وكالات:

أُصيبت طفلة يمنية، في الثامنة من عمرها، برصاص قناصة ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، في مديرية الزاهر آل حميقان بمحافظة البيضاء، مساء أمس الأحد.

وقالت مصادر محلية: “إن الطفلة أم الخير ظفر، أُصيبت برصاص قناص من الميليشيا التي كانت تتمركز في منطقة حيد الضرورة، أثناء مرورها في قريتها”.

يأتي ذلك فيما أوضح الناطق الرسمي لمقاومة ذي ناعم، محمد العمري: “أن رجال المقاومة نفذوا عملية اقتحام مساء أمس، استهدفت مواقع الميليشيا في منطقة “أشعاب ناصر”، وتمكنوا من قتل أربعة مسلحين وإصابة اثنين من الميليشيات الانقلابية”.

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