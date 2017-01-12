مدارس الحد الجنوبي تتزين بأسماء شهداء الواجب (صور)

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أطلقت مدارس الحد الجنوبي مبادرة وطنية، مع بدء اختبارات نصف العام الدراسي، تمثلت في تزيين أسماء القاعات بصور وأسماء شهداء الواجب في الحد الجنوبي.

وقال قائد مدرسة تحفيظ القرآن الكريم الابتدائية والمتوسطة بمحافظة الطوال، حسين محمد عكور: “إن تسمية لجان الاختبارات بأسماء الشهداء أقل ما يمكن أن نقدمه للشهداء الأبطال الذين قدموا أرواحهم الغالية فداء لوطنهم”.

وأضاف عكور: “أن المبادرة رسالة للأجيال عندما يشاهدون صور الشهداء، على قاعات الامتحان، ويعتزون ويفتخرون بأن هؤلاء ضحوا بدمائهم من أجل الدين ثم الوطن، بحسب “الجزيرة”.

يذكر أن المدرسة أطلقت اسم البطل العريف جبران عواجي على القاعة الأولى، والثانية باسم الشهيد محمد علي مشهور، من أفراد القوات المسلحة، فيما أسمت القاعة الثالثة باسم الشهيد تركي حسن عكور.