 ثغرة في «فايبر» تُتيح الاستماع للآخرين | صحيفة تواصل الالكترونية

ثغرة في «فايبر» تُتيح الاستماع للآخرين

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ثغرة في «فايبر» تُتيح الاستماع للآخرين

تواصل – وكالات:

كشف مواطن روسي عن ثغرة خطيرة في برنامج “فايبر”، تُمكِّن المستخدمين من الاستماع إلى أحاديث الآخرين، تعرَّف عليها عبر موقع habrahabr.ru الذي يشترك فيه.

واستشهد المواطن بأن اثنين من المتصلين يتحدثان عن طريق “فايبر”، سمى الأول “أ” والثاني “ب”، وأثناء الحديث يتصل أحدهما بـ “أ” بواسطة اتصال عادي وليس فايبر، فيردّ “أ” على الاتصال؛ وبالتالي اتصال “ب” يُصبح قيد الانتظار.

وأضاف: “يقوم “ب” الذي أصبح قيد الانتظار بالضغط على زرِّ قيد الانتظار مرتين، بعد ذلك “ب” يستطيع أن يسمع محادثة “أ”، ولكن لا يستطيع المشاركة فيها، و”أ” لا يعرف أنّ “ب” يستمع إليه، وبعد الانتهاء من المحادثة يعود لفايبر ليُكمل محادثته مع “ب”.

وأشار المواطن إلى أنه أرسل المعلومات بشأن الخطأ إلى خدمة الدعم التقني لـ”فايبر”، وتم إصلاح المشكلة عندما أرسلوا له تحديث البرنامج، إلا أنهُ من المُمكن أن تواجه هذه المشكلة الذين لم يُحدثوا البرنامج.

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