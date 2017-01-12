مدير تعليم الشرقية يتفقد لجان الاختبارات ويطمئن أولياء الأمور (صور)

تواصل – إبراهيم المتعب:

انطلقت صباح اليوم الأحد، اختبارات الفصل الدراسي الأول للمراحل الدراسية كافة, من العام الدراسي 1438 هـ, بعد اكتمال كافة الاستعدادات لضمان تأدية جميع الطلاب اختباراتهم بكل يسر.

حيث وقف مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم المديرس، وعدد من القيادات التعليمية بقطاعيها البنين والبنات اليوم الأحد, على سير باكورة اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الحالي، وذلك خلال قيامهم بجولة ميدانية شملت عدد من المدارس المتوسطة والثانوية بالمنطقة، حيث اطلعوا على أعمال اللجان وغرف الكنترول والوقوف على أداء الطلبة.

وطمأن مدير التعليم الدكتور عبدالرحمن المديرس، أولياء الأمور، من خلال الجولة الميدانية التي قام بها والقيادات التعليمية على عدد من مدارس المنطقة، إلى جانب التقارير التي رصدت في اليوم الأول من الاختبارات للمرحلتين المتوسطة والثانوية، مؤكدا أن الاختبارات تسير بشكل مطمئن، وفي أجواء مشجعة تدعو إلى التفاؤل بمستويات ممتازة، ولم تعترضها أي عوائق تذكر.

وأكد المديرس, بأن إدارة تعليم المنطقة تسخر كافة إمكانياتها لضمان جودة أداء الاختبارات، والتي سبقها تشكيل فرق ميدانية بقطاعي البنين والبنات للتأكد من جاهزية مدارس المنطقة ووضع فرص التحسين لها.

وأضاف أنه تم توجيه كافة مكاتب التعليم بمدن ومحافظات المنطقة إلى تنفيذ الإجراءات الوقائية المطلوبة بما يكفل الرعاية الشاملة للطلبة والمحافظة عليهم وحمايتهم من مختلف المخاطر، وصولاً إلى تفعيل الشراكة المجتمعية مع الإدارات الحكومية ذات العلاقة يأتي في مقدمتها التنسيق مع الإدارة العامة لمرور المنطقة الشرقية بتكثيف الانتشار الميداني في الشوارع خلال فترة الاختبارات وذلك للحدّ من الظواهر السلوكيّة السلبيّة والمخالفات المروريّة الخاطئة التي يمارسها بعض الطلاب خلال هذه الفترة.

ولفت مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية، إلى أن هذه الاختبارات ما هي إلا وسيلة لتحقيق غاية، لذلك نرجو من أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات، وكذلك أولياء الأمور ألا يصاحب هذه الاختبارات القلق أو الضغط النفسي، موضحا أن التحضير الجيد والاهتمام بقراءة المادة الدراسية بكل جوانبها، وعدم الإكثار من شرب المنبهات المتمثلة في الشاي والقهوة والبعد عن السهر، يبعث المزيد من الثقة بالنفس.