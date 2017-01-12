 «أبل» تنافس بـ«آيفون 8» المقاوم للماء والغبار | صحيفة تواصل الالكترونية

«أبل» تنافس بـ«آيفون 8» المقاوم للماء والغبار

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«أبل» تنافس بـ«آيفون 8» المقاوم للماء والغبار

تواصل – وكالات:

كشفت تقارير نشرها موقع ‘‘فوربس‘‘ أن إصدارات ‘‘آيفون 8‘‘ الجديدة، تعمل بشكل أفضل من سابقيها ضد الغبار، ومقاومة الماء على عمق 1.5 متر لمدة تصل حتى 30 دقيقة، فضلاً عن ميزة الشحن اللاسلكي، فيما تقاوم الإصدارات الحالية من «آيفون 7»، و«7 بلس» الماء لعمق متر واحد فقط.

وقد مدح العديد من خبراء التكنولوجيا استغناء آيفون عن فتحة السماعات، واصفين ذلك بالخطوة الشجاعة جداً، إلا أن «أبل» عزت سبب ذلك لتوفير مساحة كافية لبطارية أكبر تطيل عمر عمل الجهاز، بالإضافة إلى جعله مقاوماً أكثر للماء والغبار.

وكانت تقارير صحفية حديثة قد كشفت، أيضاً، عن نية ‘‘أبل‘‘ تزويد هاتفها المقبل بشاشة منحنية متطورة من نوعية “OLED”، قابلة للطي؛ لتتنافس بقوة مع أسماء أخرى، تتأهب للاستفادة هي أيضاً من نفس هذه النوعية من الشاشات.

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