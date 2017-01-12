 لهواة «سناب شات».. خاصية جديدة لسهولة تصفح التطبيق | صحيفة تواصل الالكترونية

لهواة «سناب شات».. خاصية جديدة لسهولة تصفح التطبيق

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لهواة «سناب شات».. خاصية جديدة لسهولة تصفح التطبيق

تواصل – وكالات:

أضافت شركة ‘‘سناب انكوربوريشنز‘‘ المسؤولة عن تطوير تطبيق المحادثة الفورية ‘‘سناب شات”، خاصية جديدة إلى التطبيق لتسهيل تصفحه بالنسبة للمستخدمين، عبارة عن شريط بحث جديد للبحث على التطبيق.

وبحسب موقع ‘‘سي نت دوت كوم‘‘ المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، فإن شريط البحث الجديد، يستهدف تسهيل التصفح بالنسبة للمستخدم من أجل الوصول إلى أسماء الأصدقاء، والمجموعات، والأصدقاء، والقصص، التي يبثها مستخدمو التطبيق الآخرون.

من الجدير بالذكر، أن تطبيق ‘‘سناب شات‘‘ يخدم حالياً حوالي 250 مليون مستخدم يومياً في مختلف أنحاء العالم، ومن المتوقع وصول إيرادات الشركة، خلال العام الحالي إلى مليار دولار.

ويتميز التطبيق، عن غيره من تطبيقات المحادثة أو التواصل الاجتماعي الأخرى بمسح الرسائل المتبادلة بين المستخدمين بسرعة كبيرة، حيث لا يمكن تخزين أو حفظ نصوص المحادثات بما يضمن حماية كبيرة لخصوصية المحادثات.

وتقول التقارير: ‘‘إن ‘‘سناب شات‘‘ تسعى إلى طرح أسهمها للاكتتاب العام خلال النصف الأول من 2017، وتستهدف الوصول بقيمتها السوقية إلى حوالي 25 مليار دولار، في حين كانت قد رفضت عام 2013 عرضاً من “فيسبوك” للاستحواذ عليها مقابل 3 مليارات دولار نقداً‘‘.

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