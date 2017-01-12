«تويتر» يغلق حساب «ترامب» لتغريداته العنصرية

تواصل – وكالات:

قرر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، اليوم الأحد، إغلاق حساب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب خلال الـ 48 ساعة القادمة؛ وذلك رداً على خطاباته العنصرية.

وقال المتحدث باسم “تويتر”، بول هورنر، وفقاً لشبكة “سى إن إن”: “رسائل الكراهية التي ينشرها ترامب غير مقبولة ولذلك تعتزم غلق حسابه”، مؤكداً أن شركته لن تتسامح مع المستخدمين الذين ينشرون ويروجون لرسائل الكراهية والعنصرية.

وقال هورنر إن “تويتر” سيقف في وجه ترامب الذي عين العنصري ستيف بانون، والذي يكن الكراهية للشعب المسلم في هذا البلد، والذي منح السلطة للمؤسسات التي يرأسها البيض والمليارديرات ليتحكموا في الطبقة الدنيا والمتوسطة، متابعا “الشعب الأمريكي يستحق زعيما أفضل ليبني مستقبله”.

من جانبه، وصف الرئيس الأمريكي المنتخب ترامب، في رد رسمي خطة الشركة لإغلاق حسابه بالـ”المثيرة للضحك”، ناصحاً العاملين في تويتر إلى “توخي الحذر”، لأنه تواصل مع المحامين لتسوية الوضع”، ومهدداً أن نهاية من يقف في وجهه ويحاول إسكاته ستكون سيئة جداً.