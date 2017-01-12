«Piczar» يتيح خلفيات عالية الجودة لهواتف «أندرويد»

تواصل- وكالات:

يعد تطبيق “Piczar” أحد التطبيقات التي تقدم لمستخدمي هواتف أندرويد، مكتبة مجانية من الخلفيات عالية الجودة في مختلف التصنيفات.

ويوفر التطبيق الجديد، إلى جانب تصميمه المميز والأنيق، عدة مزايا تساعد المستخدم في الوصول إلى خلفيات رائعة من خلال الوسوم أو عبر البحث أو من خلال القوائم والتي تتضمن قائمة الخلفيات الأكثر شعبية وآخر الخلفيات المضافة وقائمة بالخلفيات الأعلى تقييماً.

ووفقاً لمواقع متخصصة في التكنولوجيا، يمتاز التطبيق أيضاً بتقديمه لميزة التجميعات والتي تتضمن خلفيات منتقاة يدوياً ضمن تصنيفات محددة، هذا إلى جانب تميزه بمرونة الاستخدام، إذ يُمكن للمستخدم حفظ الصورة إلى جهازه أو تعيينها مباشرة كخلفية للهاتف بنقرة واحدة.

ويُمكن للمستخدمين أيضاً إضافة الخلفيات التي نالت إعجابهم ضمن قائمة المفضلة داخل التطبيق بحيث يتسنى لهم تعيينها كخلفية للشاشة في أي وقت لاحق بسهولة.