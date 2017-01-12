المشي في الهواء الطلق يحارب الاكتئاب

تواصل – وكالات:

قالت اختصاصية علم النفس الألمانية يوليا أرنهولد: إن المشي في الهواء الطلق لمدة ساعة يومياً يحارب اكتئاب الشتاء؛ حيث يتمتع الهواء المتجدد بتأثير إيجابي على الحالة النفسية والمزاجية.

وأشارت أرنهولد إلى أن الأجواء السائدة في فصل الشتاء والمتمثلة في السماء الملبدة بالغيوم والظلام والبرودة تتسبب في إصابة البعض بما يعرف بالاكتئاب الموسمي، والذي تتمثل أعراضه في الإرهاق والخمول وفقدان الشهية واعتلال المزاج والعزلة الاجتماعية.

وبحسب الاختصاصية، تزول أعراض الاكتئاب تلقائيا مع نهاية الشتاء، ولكن ينبغي استشارة طبيب نفساني في حال استمرارها؛ لأنها قد تشير حينئذ إلى اكتئاب حقيقي.