إجراءات صارمة بين «المرور» و«التعليم» لمنع مفحطي المدارس

تواصل – الرياض:

أعلنت الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع الدوريات الأمنية، بدء تطبيق 7 آليات مع وزارة التعليم، لمنع مخالفات بعض الطلاب خلال الاختبارات النهائية، وذلك بتخصيص فاكس لتلقي بلاغات المدارس.

وقالت مصادر: إن أبرز الإجراءات تتمثّل في: إيقاف مركبات المخالفين في حجز المرور أطول فترة ممكنة، وإغلاق عجلات بعضها في مواقعها قرب المدارس عند التثبت من مخالفتها، إضافة إلى تكليف المرور السري بالوجود في مواقع مختلفة للتحري والتعرّف على المخالفين والمساهمة في ضبطهم على أن يكون الطلاب على معرفة بهذا الإجراء، بحسب “مكة”.

وأكّدت أنّ التعليم والمرور اتفقا على إشراك أولياء أمور الطلاب، والتأكيد عليهم بأن الجهات الأمنية المسؤولة ستتخذ إجراءات حازمة ضد المخالفين، وتبليغهم بقواعد تنظيم السلوك والمواظبة، ومنع خروج الطلاب نهائيا بين فترتي الاختبار، واعتماد قائد المدرسة كمنسق مع المرور للاتصال عند وجود ما يستدعي ذلك.

وأضافت المصادر أن التنسيق بين الجهتين لم يغفل إبلاغ أولياء الأمور بعدم بقاء الطلاب في المدارس، وضرورة انصرافهم إلى منازلهم وإبقاء من يضطر للانتظار في مواقع مناسبة داخل المدرسة، مع تقديم الرعاية لهم تحت إشراف معلمي المدرسة.

إجراءات تتخذها الجهات الأمنية في الاختبارات

-الوجود قرب المدارس واتخاذ ما يلزم تجاه ما يحدث من مخالفات.

-إيداع مركبات المخالفين في حجز المرور أطول فترة ممكنة، وإغلاق عجلات من تثبت مخالفة قائدها في موقعها قرب المدارس.

-وضع فاكس لتلقي بلاغات المدارس.

-تحديد ممثل لإدارة المرور لتلقي البلاغات.

-إمكانية وضع المرور لحواجز أو «صبات» في مواقع مفتوحة يسهل فيها التجمع والدوران والتفحيط إذا لزم الأمر.

-تكليف المرور السري بالوجود في مواقع مختلفة للتحري والتعرف على المخالفين والمساهمة في ضبطهم على أن يكون الطلاب على معرفة بهذا الإجراء.

-تزود إدارة التعليم إدارة المرور بالمدارس التي تحتاج لوجود مروري.