 غداً.. «طوارئ جازان» تفتح باب القبول على رتبة «جندي» | صحيفة تواصل الالكترونية

غداً.. «طوارئ جازان» تفتح باب القبول على رتبة «جندي»

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غداً.. «طوارئ جازان» تفتح باب القبول على رتبة «جندي»

تواصل ـ جازان:

تبدأ قوة الطوارئ الخاصّة بمنطقة جازان، غداً، استقبال طلبات الراغبين في التقدم على وظيفة (جندي) لحاملي الثانوية العامة، وذلك بمقر قوة الطوارئ.

وخصصت الطوارئ الخاصة يوم غدٍ الأحد لتقديم الحاصلين على نسبة 80% فأعلى، وبعد غدٍ الاثنين للحاصلين على نسبة 70% فأعلى، فيما ستستقبل الثلاثاء المقبل المتقدمين من أصحاب النسب ما دون 70% وأقل.

واشترطت قوة الطوارئ الخاصة بجازان أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، وألا يقل طوله عن “170” سم، وأن يكون لائقاً طبياً، ولا يزيد عمره عن “24” عاماً، وأن تنطبق على المتقدم شروط التعيّن لقوات الطوارئ الخاصة.

وطالبت طوارئ جازان المتقدمين بإحضار ملف يتضمَّن صوراً لبطاقة الأحوال المدنية وصورة منها، مسجلاً عليها رقم جوال المتقدم بوضوح، مع إحضار الأصل للمطابقة وصورة من الشهادة الثانوية العامة، أو ما يعادلها، مع إحضار الأصل للمطابقة، وإحضار خمس صور شخصية مقاس 4×6 مكشوفة الرأس.

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